Украина Резкое подорожание газа, что ждет украинцев в платежках: «Поднимут тариф на…»

2020-12-17 16:30 1785

 

Украинцам стоит готовиться к новому подорожанию, которое отразится на платежках за коммуналку

Речь идет о новой стоимости транспортировки газа, которая будет отображена во второй квитанции. Для домохозяйств с автономным отоплением вторая квитанция выльется в несколько сотен гривен дополнительных расходов ежемесячно, пишет 112.ua.

НКРЭКУ утвердила новые тарифы на услуги распределения природного газа на 2021 год для 21 из 43 облгазов. В среднем они вырастут в 1,7 раза. Это уже второе повышение за год. До этого комиссия утвердила повышение еще для ряда облгазов.

Так, с 1 января 2021 «Черновцыгаз» поднимут тариф на распределение с 1,44 грн/куб м до 2,952 грн/куб м, «Ивано-Франковскгаз» - с 1,38 грн/куб м до 2,484 грн/куб м, «Харьковгаз» с 1,356/куб м до 2,484 грн /куб м, «Закарпатгаз» с 1,368/куб м до 2,364 грн /куб м, «Ровногаз» с 1,236/куб м до 2,208 грн /куб м, «Житомиргаз» с 1,188/куб м до 2,184 грн /куб м, «Винницага» с 1,1,164/куб м до 2,172 грн /куб м, «Херсонгаз» с 1,128/куб м до 2,16 грн /куб м, «Львовгаз» с 1,188/куб м до 2,148 грн /куб м, «Киевоблгаз» с 0,972/куб м до 1,86 грн /куб м, «Черниговгаз» с 1,128/куб м до 2,112 грн /куб м.

В Киеве тариф вырастет на 14%. Если взять за основу то, что предполагаемый расход газа на отопление дома площадью 150 кв. м составляет 4 471 куб. м, то можно посчитать, что жители киевских домов с автономным отоплением будут платить по второй квитанции (за доставку) 143 грн в месяц. С расчетом же, что на дом в 200 кв. м нужно 5 960 куб м в год, заплатить придется 190 грн.

 В Киевской области за дом площадью 150 кв. м придется заплатить уже 693 грн вместо 361 грн, 200 кв. м - 923 грн вместо 481 грн. В Житомире с 1 января будут приходить платежки 812 грн и 1082 грн в месяц против нынешних 439 грн и 586 грн соответственно.

Повышение тарифов затронет и промышленные предприятия, использующие газ, а также предприятия - поставщики тепла (работающие на газу).

И это речь идет только об оплате за доставку, без учета стоимости самого газа, которая продолжает расти.

Отметим, волна зимнего холодного воздуха и минусовая температура в Западной Европе подняли цену на газ на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев.

Так, на голландском хабе TTF спотовая цена 10 декабря выросла до 194,9 доллара за тысячу кубометров по сравнению со средней котировкой 183 доллара с начала месяца.

Это максимальное значение за последние 1 год и 8 месяцев - с 10 апреля 2019 года.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

За коммуналку с украинцев сдерут еще больше, в Раде приняли решение: "Вместо 15% дохода придется отдать..."

2020-12-16 16:30 29855

Билеты на поезда снова подорожают - какие "сюрпризы" готовит пассажирам Укрзализниця в 2021 году

2020-12-11 17:29 399

Есть две причины: в Минздраве объяснили резкое падение новых случаев COVID-19 в Украине

2020-12-07 17:00 4970

Доставка газа резко подорожает: для некоторых областей в два раза

2020-12-06 12:30 497

Еще новости в разделе "Украина"

Резкое подорожание газа, что ждет украинцев в платежках: «Поднимут тариф на…»

2020-12-17 16:30 1785

Офис Зеленского отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса

2020-12-17 15:46 644

Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова и когда ждать новых выборов

2020-12-17 12:15 203

Кабмин упростил правила получения субсидии на услуги ЖКХ - кто и как теперь имеет право на помощь

2020-12-17 11:14 371
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Резкое подорожание газа, что ждет украинцев в платежках: «Поднимут тариф на…» 2020-12-17 16:30 1785
Офис Зеленского отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса 2020-12-17 15:46 644
Кто будет исполнять обязанности мэра Харькова и когда ждать новых выборов 2020-12-17 12:15 203
Кабмин упростил правила получения субсидии на услуги ЖКХ - кто и как теперь имеет право на помощь 2020-12-17 11:14 371

Лента

19:00 Украина получит вакцину одной из самых последних, не раньше апреля 2022 года - The Economist
18:30 Ледяной щит Гренландии катастрофически тает − ученые
18:00 Массовая вакцинация украинцев: стало известно, во сколько обойдется прививка, «одна доза…»
17:30 Врач объяснил, как правильно носить маски зимой
17:00 Путин заявил, что РФ продолжит наращивать поддержку Донбасса
16:30 Резкое подорожание газа, что ждет украинцев в платежках: «Поднимут тариф на…»
15:46 Офис Зеленского отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса
15:14 Полиция Испании ликвидировала крупнейшую группировку восточноевропейской мафии
фото 15:05 Депутат «Слуги народу» упродовж 2020 року відмив на «великому будівництві» понад 120 млн грн
14:45 Курс валют на сегодня: доллар впервые за долгое время опустился ниже 28 грн