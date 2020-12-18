Украина Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса

2020-12-18 13:16 154

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе традиционного пятничного доклада в Верховной Раде раскрыл планы по вакцинации от коронавируса.

"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - сказал Шмыгаль.

На следующей неделе Кабмин утвердит национальный план вакцинации от коронавируса. Предварительно, план предусматривает вакцинацию 50% населения.

Также он назвал приоритетные группы на вакцинацию: медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19, военнослужащие, участвующие в ООС, работники социальной сферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, военных ВСУ, МВД, учителя и другие работники сферы образования, пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

"Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин", - отметил Шмыгаль.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу

2020-12-18 08:28 175

Массовая вакцинация украинцев: стало известно, во сколько обойдется прививка, «одна доза…»

2020-12-17 18:00 448

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года

2020-12-17 10:12 196

Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев

2020-12-17 09:10 252

Еще новости в разделе "Украина"

Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам

2020-12-18 15:28 35

В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот

2020-12-18 13:45 455

Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса

2020-12-18 13:16 154

Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса

2020-12-18 11:40 133
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам 2020-12-18 15:28 35
В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот 2020-12-18 13:45 455
Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса 2020-12-18 13:16 154
Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса 2020-12-18 11:40 133

Лента

15:28 Завтра - День святого Николая: история, традиции, запреты и полезные советы украинцам
14:46 Евросоюз обновил список стран, гражданам которых скоро будет разрешен въезд
14:12 Повторное заражение коронавирусом: кого спасут антитела и какова вероятность заболеть снова
13:45 В расследовании причин крушения АН-26 и гибели курсантов под Чугуевом новый поворот
13:16 Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса
12:41 Когда прогнозируют резкий рост заболеваемости Covid-19 в Киеве
12:14 Египет ужесточил требования для украинских туристов - как не испортить отпуск
11:40 Власти Харькова сократили траурные дни в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса
11:12 Прививка от коронавируса: Премьер Шмыгаль озвучил условия завершения пандемии
10:39 В Украине 12 630 новых случаев заражения, лидируют Киев и Запорожская область