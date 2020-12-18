Украина Стали известны детали национального плана вакцинации от коронавируса

2020-12-18 13:16 154

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе традиционного пятничного доклада в Верховной Раде раскрыл планы по вакцинации от коронавируса.

"В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет", - сказал Шмыгаль.

На следующей неделе Кабмин утвердит национальный план вакцинации от коронавируса. Предварительно, план предусматривает вакцинацию 50% населения.

Также он назвал приоритетные группы на вакцинацию: медицинские работники, включая лиц, принимающих непосредственное участие в противодействии COVID-19, военнослужащие, участвующие в ООС, работники социальной сферы, лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и персонал таких заведений, работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию, Нацгвардию, военных ВСУ, МВД, учителя и другие работники сферы образования, пожилые люди 60 лет и старше, которые находятся в группах риска.

"Среди соответствующих групп поэтапность разворачивания вакцинации в зависимости от количества полученных вакцин", - отметил Шмыгаль.

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