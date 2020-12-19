Украина Украинцам назвали условия для выхода на пенсию в 2021 году

2020-12-19 15:00 287

 

Украинцам объяснили, кто может рассчитывать на пенсию в 2021 году.

Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что для выхода на пенсию нужно выполнить два условия – достичь определенного возраста и иметь определенный страховой стаж.

На данный момент мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины на полгода раньше, однако пенсионный возраст для женщин также вырастет – до 60 лет с 1 апреля 2021 года, согласно закону.

При этом, если сравнивать с многими европейскими странами, то украинцы выходят на пенсию раньше. Так, например, итальянцы и исландцы выходят на пенсию в 67 лет. Однако это является вполне обоснованным, ведь продолжительность жизни в Украине самая низкая в Европе после Молдовы – сходя из данных Worldometer 72,5 года.

Также сообщается, что в 2017 необходимый страховой стаж составлял 15 лет. Однако, уже начиная с 2018, когда его повысили до 25 лет, он ежегодно увеличивается на один год. Конечной целью является 35 лет в 2028, а вот в 2021 году требуемый страховой стаж составит 28 лет.

Следует отметить, что страховой стаж – это отрезок времени, когда работодатель или человек ежемесячно вносил минимальный страховой взнос. Говоря другими словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. На данный момент минимальный ЕСВ составляет 1 100 гривен, а в 2021 году составит 1 320 гривен.

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