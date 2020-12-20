Украина видео Во время открытия киевской елки произошел пожар

2020-12-20 12:00 217

В субботу, 19 января, во время открытия главной елки страны в столице произошло возгорание гирлянды на елке.

Известно, во время официальной части открытия зажигание фейерверков спровоцировало небольшой пожар элементов декораций: праздничное мероприятие продолжилось, а пожарные начали быстро тушить огонь.

Также на пожар отреагировали в ГСЧС.

"19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софиевской площади были зажжены пиротехнические огне, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке. Обслуживающим персоналом возгорание ликвидировано с помощью порошкового огнетушителя. Подразделения ГСЧС не привлекались. Пострадавших в результате данного события нет", - говорится в сообщении.

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