Украина Украинцам показали, на сколько подорожает газ в январе 2021 года

2020-12-20 13:00 25697

Тарифы будут увеличены для жителей всех регионов Украины

Украинцам стоит подготовиться к росту тарифов на услуги газораспределяющих компаний, который может произойти уже в январе 2021 года.

Об этом сообщает издание "ГазПравда".

Компании, которые занимаются транспортировкой и доставкой природного газа, готовятся поднять цены для потребителей с первого января 2021 года. НКРЭКУ уже одобрила повышение тарифов. Более того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и комуслуг, повысила тарифы для двадцати двух компаний.

Учитывая средний показатель цен на услуги газораспределяющих компаний, тарифы на доставку газа могут вырасти в среднем в 1,7 раза. Предполагается, что тарифы будут повышены для сорока трех газораспределительных компаний во всех регионах Украины. Стоимость услуг облгазов существенно отличаться в зависимости от региона.

Наиболее гуманной стоимость доставки газа будет зафиксирована в столице Украины (0,40 гривен за кубометр газа в месяц), Харькове (0,46) и Кременчуге (0,52). Дороже всего платить за транспортировку газа придется жителям Винницкой (3,35 гривен) и Львовской (3,19 гривен) областей.

Соответствующее решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку газа. Цена же на один газ формируется на рыночных принципах. Поэтому потребители могут свободно выбрать себе подходящий тариф у любого поставщика.

Отдельно был сделан акцент на том, что газораспределяющим компаниям необходимо компенсировать недополученную тарифную выручку облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсировать расходы, связанные с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа.

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