Украина Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже елок на Новый год

2020-12-20 13:30 182

 

Украинцам рассказали о мошеннической схеме по продаже новогодних елок

Мошенники с помощью фальшивых сайтов по продаже искусственных новогодних елок выманивают деньги у доверчивых жителей Украины.

Об этом информирует "Сегодня".

Одна из жертв аферистов рассказала, что натолкнулась на сайт, где цены на елки были примерно на 30% ниже, чем на других. Она внесла предоплату, но елку так и не получила.

"Я отправила деньги, жду день, два, три... А елку никто и не собирался мне отправлять", — сказала женщина.

По словам эксперта по кибербезопасности Руслана Болгова, мошенники создают сайты-однодневки, собирают с людей якобы предоплату за товар, а затем удаляют интернет-ресурсы.

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо проверить сайты через указанные на них телефоны. Введите номер в поисковик и посмотрите, нет ли отзывов от людей о том, что сайт мошеннический.

Также следует обратить внимание на стоимость предлагаемого товара. Если она значительно ниже рыночной, вероятно, покупателя хотят обмануть.

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться украинцы — покупка елок с браком или уже бывших в использовании. Поэтому, эксперты советуют делать покупки в магазинах.

По словам собственницы магазина искусственных елок Елены Кошель, стоимость зависит от уровня качества, а в целом цены везде примерно одинаковые.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам показали, на сколько подорожает газ в январе 2021 года

2020-12-20 13:00 25697

Бьет по глазам: в США назвали новый опасный симптом коронавируса

2020-12-20 12:30 126

видео Во время открытия киевской елки произошел пожар

2020-12-20 12:00 217

Доллар «набросится» на гривну после выходных, НБУ предупредил украинцев: новый курс валют

2020-12-20 11:30 273

Еще новости в разделе "Украина"

фото + видео В Украине появились «фантомные патрули» полиции

2020-12-20 14:30 1204

Пенсионерам рассказали, что делать при нехватке страхового стажа

2020-12-20 14:00 1050

Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже елок на Новый год

2020-12-20 13:30 182

Украинцам показали, на сколько подорожает газ в январе 2021 года

2020-12-20 13:00 25697
Все статьи раздела "Украина"

Украина

фото + видео В Украине появились «фантомные патрули» полиции 2020-12-20 14:30 1204
Пенсионерам рассказали, что делать при нехватке страхового стажа 2020-12-20 14:00 1050
Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже елок на Новый год 2020-12-20 13:30 182
Украинцам показали, на сколько подорожает газ в январе 2021 года 2020-12-20 13:00 25697

Лента

15:00 Нидерланды запретили прилетать из Британии из-за мутации коронавируса
фото + видео 14:30 В Украине появились «фантомные патрули» полиции
14:00 Пенсионерам рассказали, что делать при нехватке страхового стажа
13:30 Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже елок на Новый год
13:00 Украинцам показали, на сколько подорожает газ в январе 2021 года
12:30 Бьет по глазам: в США назвали новый опасный симптом коронавируса
видео 12:00 Во время открытия киевской елки произошел пожар
11:30 Доллар «набросится» на гривну после выходных, НБУ предупредил украинцев: новый курс валют
11:00 Потеряли позиции: Зеленский объяснил, почему Украина не получит вакцину от COVID-19 в числе первых
10:30 В Украине аномально просело количество новых зараженных коронавирусом