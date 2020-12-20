Украина Украинцев предупредили о мошенничестве при продаже елок на Новый год

2020-12-20 13:30 182

Украинцам рассказали о мошеннической схеме по продаже новогодних елок

Мошенники с помощью фальшивых сайтов по продаже искусственных новогодних елок выманивают деньги у доверчивых жителей Украины.

Об этом информирует "Сегодня".

Одна из жертв аферистов рассказала, что натолкнулась на сайт, где цены на елки были примерно на 30% ниже, чем на других. Она внесла предоплату, но елку так и не получила.

"Я отправила деньги, жду день, два, три... А елку никто и не собирался мне отправлять", — сказала женщина.

По словам эксперта по кибербезопасности Руслана Болгова, мошенники создают сайты-однодневки, собирают с людей якобы предоплату за товар, а затем удаляют интернет-ресурсы.

Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо проверить сайты через указанные на них телефоны. Введите номер в поисковик и посмотрите, нет ли отзывов от людей о том, что сайт мошеннический.

Также следует обратить внимание на стоимость предлагаемого товара. Если она значительно ниже рыночной, вероятно, покупателя хотят обмануть.

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться украинцы — покупка елок с браком или уже бывших в использовании. Поэтому, эксперты советуют делать покупки в магазинах.

По словам собственницы магазина искусственных елок Елены Кошель, стоимость зависит от уровня качества, а в целом цены везде примерно одинаковые.

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