Украина Перед Новогодними праздниками в Украину массово возвращаются заробитчане

2020-12-23 12:41 119

Перед новогодними праздниками украинские пограничиники отмечают резкое увеличение пассажиропотока. Уже несколько дней к ряду пассажиропоток на границах Украины в сутки фиксируется на уровне почти 90 тысяч человек, тогда как в ноябре и в начале декабря границу пересекали около 50 тысяч человек в сутки.

"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - сообщает Госпогранслужба.

Больше всего пассажиропоток вырос на границе с Польшей и в Закарпатской области.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины.

Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина с 28 декабря 2020 г. до 17 января 2021 г.", - отмечают в ГПСУ.

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