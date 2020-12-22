Украина Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на 23 декабря

2020-12-22 18:00 42

Погода в Украине резко изменится. Опубликован неожиданный прогноз на 23 декабря.

Об этом сообщает синоптик Натальи Диденко.

"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов", - объяснила синоптик резкую смену погоды.

Отмечается, что осадки наиболее вероятны на западе, севере и части юга и центра Украины.

К восточной части, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожья и Крыма, фронта не дойдут, там еще повлияет восточный антициклон, без существенных осадков.

На Западе ожидается завтра днем ​​3 + 7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня холодное, -1-4 градуса (ночью на востоке -5-9 градусов). В большинстве областей Украины в течение дня потеплеет до -2 + 2 градусов.

Также Диденко предупредила о порывистых шквалах ветра в среду, 23 декабря.

В Киеве 23 декабря фронта организуют погоду сначала со снегом, который позже перейдет в мокрый снег и, возможно, в дождь. Температура воздуха в столице ночью -1-4 градусов, завтра днем ​​потеплеет до нуля.

"Погода осложняется из-за деятельности атмосферных фронтов, однако не забываем, что с началом астрономической зимы все же день понемногу начинает увеличиваться. И с этим знанием любая синоптическая ситуация - приемлемая", - подытожила Диденко.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире