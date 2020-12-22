Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз погоды на 23 декабря

Погода в Украине резко изменится. Опубликован неожиданный прогноз на 23 декабря.
Об этом сообщает синоптик Натальи Диденко.
"Атмосферные фронты семейки циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут уже завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов", - объяснила синоптик резкую смену погоды.
Отмечается, что осадки наиболее вероятны на западе, севере и части юга и центра Украины.
К восточной части, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожья и Крыма, фронта не дойдут, там еще повлияет восточный антициклон, без существенных осадков.
На Западе ожидается завтра днем 3 + 7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня холодное, -1-4 градуса (ночью на востоке -5-9 градусов). В большинстве областей Украины в течение дня потеплеет до -2 + 2 градусов.
В Киеве 23 декабря фронта организуют погоду сначала со снегом, который позже перейдет в мокрый снег и, возможно, в дождь. Температура воздуха в столице ночью -1-4 градусов, завтра днем потеплеет до нуля.
"Погода осложняется из-за деятельности атмосферных фронтов, однако не забываем, что с началом астрономической зимы все же день понемногу начинает увеличиваться. И с этим знанием любая синоптическая ситуация - приемлемая", - подытожила Диденко.
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