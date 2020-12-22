Украина Украинцам раскрыли нюансы начисления специального стажа

2020-12-22 18:30 273

 

Украинцам объяснили, засчитывают ли в специальный стаж работу провизора, если она выполняется по совместительство.

На этот вопрос отвечает Пенсионный курьер.

Отмечается, что в специальный стаж засчитывается только работа по специальности на основном месте. При этом занятость на этих работах в течение полного рабочего дня не требуется, в связи с этим лицо, которое работает, к примеру, на 0,5 ставки провизором в аптеке, также имеет право на пенсию за выслугу лет.

Вдобавок к этому в специальный стаж засчитывается каждый месяц такой работы как полный, даже если страховой стаж за этот месяц будет неполным (в случае если заработок за этот месяц является меньше минимального и по нормам действующего в то время законодательства заведением не было осуществлена ​​доплата к полному минимального страхового взноса).

Украинцам также напомнили, что пенсии за выслугу лет назначаются и выплачиваются при увольнении с работы, дающей право на этот вид пенсии.

«В случае зачисления после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего после дня увольнения с работы», – говорится в сообщении.

Ранее «Хвиля» писала, что с 1 января 2021 года в Украине изменятся требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет.

Для выхода на пенсию по возрасту нужно будет иметь 28 лет страхового стажа. Тем же украинцам, у которых стажа будет не достаточно, придется работать до 63 или 65 лет либо покупать стаж.

Напомним, пенсии за выслугу лет назначаются и выплачиваются при увольнении с работы, дающей право на этот вид пенсии.

Тем временем, в Украине с 1 января примерно 2 миллионам пенсионеров увеличат пенсии на 300 грн в связи с повышением минимальной зарплаты.

Также сообщалось, что в 2021 году планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и для граждан, имеющих право на льготную пенсию.

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