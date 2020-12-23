Украина Установлены новые цены на проезд, сколько и кому придется платить: "в автобусах будет..."

2020-12-23 17:00 2786

Кабинет министров определился со стоимостью проезда по платным дорогам в Украине

Правительство установило максималь размер платы за разовый проезд в зависимости от типа транспорта. Соответствующее распоряжение зачитали и приняли 23 декабря во время заседания.

За проезд по дороге общего пользования, построенной на условиях концессии водителям придется заплатить от 80 копеек до 4,6 гривны за каждый километр. Дешевле всего поездка обойдется легковым автомобилям, микроавтобусам до 10 сидячих мест, мотоциклам, грозовикам грузоподъемностью до 3,5 тонны. Для проезда на грузовиках, автопоездах с разрешенной максимальной массой до 12 тонн и в автобусах будет действовать плата в 1,56 гривны за километр, а для грузовых автомобилей вместимостью более 12 тонн и автобусов более чем на 29 сидячих установили цену в 4,6 гривны.

Ранее стало известно, что после ослабления карантина в феврале-марте частные перевозчики собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте по всей Украине. Так в Киеве тарифы в маршрутках должны увеличить с 5-8 до 10-12 гривен, при этом руководство компаний пытается оптимизировать маршруты, чтобы люди не пересаживались на государственный транспорт.

"Пассажиропоток просел, ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", — объяснил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов.

Во время карантина пассажиропоток сократился примерно вдвое, а перевозчики потеряли половину своих доходов. Они рассчитывали на компенсацию, как для других видов бизнеса, однако не дождались денег от государства. Теперь им остается только пересмотреть цены.

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