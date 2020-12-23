Украина Украинцам рассказали, у кого отберут и кому дадут субсидии

2020-12-23 19:30 35

В Минсоцполитики сняли ряд ограничений на получение субсидий

В Украине введены в действие новые правила начисления и выдачи субсидий. Теперь можно легко понять, у кого заберут государственную помощь, а кому назначат.

В Госбюджет на 2021 год на выплату субсидий заложено на 2,7 миллиарда гривен меньше по сравнению с 2020 годом (36,6 миллиарда против 39,3 миллиарда гривен). В Минсоцполитики уже пообещали, что не будут массово лишать украинцев государственной помощи. Уменьшение финансирования связано с тем, что при формировании бюджета из субсидий вычли суммы оплаты за газ и прочие коммунальные услуги, актуальные на первую половину 2020 года.

В стране стартуют массовые проверки субсидиантов. Граждане, получавшие государственную помощь, но не соответствовавшие установленным параметрам, должны будут компенсировать полученные субсидии.

Из хороших новостей — решение по лицам, прописанным в квартирах и домах, но не проживающих там. Отныне они не будут влиять на решение о получении субсидии. Допустим, в квартире прописан сын, проживающий в другом месте. Теперь его родителям для заявки на получение субсидии будет достаточно предъявить справку о проживании сына в другом месте.

Также граждане, работающие за границей, могут получить справку об официальном трудоустройстве — тогда их родственники в Украине увеличат шансы на получение государственной помощи. Учитывая, что за границей работают около двух миллионов украинцев, теперь многие семьи смогут обратиться в Службу социальной поддержки для получения помощи.

Также право на субсидии получили украинцы, лишенные дохода и освобожденные от уплаты ЕСВ. В частности, речь идет о гражданах, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Это может касаться людей, служащих в храмах, или научных деятелей, работающих над отдельными проектами.

В целом, согласно заявлению главы Минсоцполитики Марины Лазебной, на субсидии в 2021 году сможет претендовать большее количество граждан. Однако проверки субсидиантов намерены серьезно ужесточить.

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