Украина Мобильные операторы анонсировали повышение тарифов в 2021 году

2020-12-23 18:30 105

С 2021 года мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службы компаний агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, компания "Киевстар" пересмотрит условия старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад, и в которых все это время не менялись условия. Этим тарифам пользуется около 1,5% абонентов "Киевстар".

Администрация компании объяснила, что абоненты начали использовать в три раза больше интернета, чаще звонят на другие сети и за границу. Клиент может самостоятельно выбрать нужны пакет с большим объемом услуг.

На изменение цен влияют такие факторы как: инфляция, рост курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков за валюту) и увеличение инвестиций в развитие сети.

Компания "Vodafone Украина" также сообщает о нишевых архивных тарифах, уже недоступных для подключения.

С момента запуска тарифов выросло: потребление, нагрузка на сеть, растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

В компании считают, что, в целом тенденция следующего года это не повышение ценника, а изменение тарифов в соответствии с изменившимся спросом и потреблением (стоимость мегабайта с учетом всех изменений снижается, так как увеличивается объем услуг в рамках пакетов). Оператор планирует ориентироваться на доступность услуг не только для самых активных пользователей, но и для всех категорий клиентов.

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В компании "lifecell" заявили, что оператор повышает стоимость для семи устаревших тарифных планов, часть из которых - акционные, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года.

Фактор, влияющий на рост стоимости пакетов: постоянные инвестиции в работы над расширением емкости 4G-сети и подключение новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету.

"Каждому абоненту, для кого была изменена стоимость тарифа, lifecell предложил альтернативный тарифный план из новой линейки при помощи SMS-сообщений", - сообщили в компании, добавив, что абоненты lifecell могут воспользоваться тарифным планом "хендмейд и самостоятельно выбрать наполнения тарифа".

Компания "Укртелеком" также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.

По их данным, растут затраты на содержание сети, средний уровень заработной платы. Хотя цены на связь в Украине - одни из самых низких в мире. В компании изменения касаются пакетных предложений по телефонии, рост в В2С сегменте будет на сумму около 25 грн месяц.

Подорожание тарифа будет на 22 грн. И по данным компании, это весьма конкурентное предложение на рынке голосовой телефонии. В интернете в массовом сегменте в среднем повышение будет на сумму в среднем около 40 грн/месяц, это порядка 25% счета.

Напомним, что с нового года в Украине повысят тарифы на газ. Новые ценники начнут действовать с 1 января 2021 года. В среднем повышение - до 50-80%, но для некоторых облгазов - еще более существенное.

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