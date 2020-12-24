Коронавирус В Минздраве заявили, что никто переносить локдаун не будет

2020-12-24 19:30 28

Смещать даты локдауна, который запланированный на 8-24 января, не будут даже в том случае, если заболеваемость коронавирусом значительно сократится. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Жесткий карантин будет в 8 по 24 января. В конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - отметил Степанов.

Также он прокомментировал решение правительства разрешить барам и ресторанам работать всю новогоднюю ночь. По словам Степанов, даже при запрете работы после 01:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.

"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются (…) Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - заявил глава Минздрава.

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