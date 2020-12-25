Политика Зеленский пояснил, почему не станет проводить переговоры с Путиным по Донбассу

2020-12-25 17:29 203

Президент Украины пояснил, почему не проводит телефонных переговоров с Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам пока нет предмета разговора. Кроме того, он считает, что переговоры должны идти как в "нормандском формате", так и в формате диалога.

"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же я считаю, что должен быть диалог вроде в "нормандском формате", так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - признался Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус".

Зеленский уверен, что сначала должна состояться встреча советников в "нормандском формате", которая все время откладывается. На ней должны договориться об определенных условиях с четкими датами.

"Встреча советников должна была состояться в декабре. На ней планировалось обсудить конкретные шаги. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым "режимом тишины". И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится. После того как встреча пройдет, мы будем готовить план со всеми датами. Сложно, но двигаемся вперед. Это все план А", - отметил президент.

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