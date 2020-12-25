Коронавирус Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев

2020-12-25 16:33 70

В Украине за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 15 337 граждан. Таким образом за 24 часа снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело.

Общее число победивших коварный коронавирус украинцев за все время пандемии составило 646 тысяч 772 человека.

Напомним, за сутки выявили 11035 новых случаев COVID-19, также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. За все время проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.

Число заразившихся коронавирусом в областях Украины (прирост за сутки):

  • Винницкая - 21698 (+208)
  • Волынская - 32149 (+232)
  • Днепропетровская - 55680 (+506)
  • Донецкая - 34225 (+487)
  • Житомирская - 37 848 (+380)
  • Закарпатская - 27 650 (+107)
  • Запорожская - 50 805 (690)
  • Ивано-Франковская - 42611 (+129)
  • Киевская - 56374 (+877)
  • Город Киев - 106078 (+1 038)
  • Кировоградская - 8149 (+104)
  • Луганская - 9725 (+282)
  • Львовская - 58875 (+503)
  • Николаевская - 28805 (+454)
  • Одесская - 67 934 (+963)
  • Полтавская - 33997 (+488)
  • Ровенская - 39979 (+345)
  • Сумская - 39490 (+567)
  • Тернопольская - 33175 (+203)
  • Харьковская - 67417 (+629)
  • Херсонская - 16679 (+271)
  • Хмельницкая - 38004 (+404)
  • Черкасская - 36 947 (+529)
  • Черновицкая - 39 143 (+229)
  • Черниговская - 28 730 (+455)

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