Коронавирус Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев

2020-12-25 16:33 70

В Украине за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 15 337 граждан. Таким образом за 24 часа снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело.

Общее число победивших коварный коронавирус украинцев за все время пандемии составило 646 тысяч 772 человека.

Напомним, за сутки выявили 11035 новых случаев COVID-19, также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. За все время проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.

Число заразившихся коронавирусом в областях Украины (прирост за сутки):

Винницкая - 21698 (+208)

Волынская - 32149 (+232)

Днепропетровская - 55680 (+506)

Донецкая - 34225 (+487)

Житомирская - 37 848 (+380)

Закарпатская - 27 650 (+107)

Запорожская - 50 805 (690)

Ивано-Франковская - 42611 (+129)

Киевская - 56374 (+877)

Город Киев - 106078 (+1 038)

Кировоградская - 8149 (+104)

Луганская - 9725 (+282)

Львовская - 58875 (+503)

Николаевская - 28805 (+454)

Одесская - 67 934 (+963)

Полтавская - 33997 (+488)

Ровенская - 39979 (+345)

Сумская - 39490 (+567)

Тернопольская - 33175 (+203)

Харьковская - 67417 (+629)

Херсонская - 16679 (+271)

Хмельницкая - 38004 (+404)

Черкасская - 36 947 (+529)

Черновицкая - 39 143 (+229)

Черниговская - 28 730 (+455)

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