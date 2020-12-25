Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев
2020-12-25 16:33 70
В Украине за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 15 337 граждан. Таким образом за 24 часа снова больше пациентов с коронавирусом выздоровело, чем заболело.
Общее число победивших коварный коронавирус украинцев за все время пандемии составило 646 тысяч 772 человека.
Напомним, за сутки выявили 11035 новых случаев COVID-19, также за сутки зафиксировано 186 летальных исходов болезни. За все время проведено ПЦР-тестов - 5 428 825.
Число заразившихся коронавирусом в областях Украины (прирост за сутки):
- Винницкая - 21698 (+208)
- Волынская - 32149 (+232)
- Днепропетровская - 55680 (+506)
- Донецкая - 34225 (+487)
- Житомирская - 37 848 (+380)
- Закарпатская - 27 650 (+107)
- Запорожская - 50 805 (690)
- Ивано-Франковская - 42611 (+129)
- Киевская - 56374 (+877)
- Город Киев - 106078 (+1 038)
- Кировоградская - 8149 (+104)
- Луганская - 9725 (+282)
- Львовская - 58875 (+503)
- Николаевская - 28805 (+454)
- Одесская - 67 934 (+963)
- Полтавская - 33997 (+488)
- Ровенская - 39979 (+345)
- Сумская - 39490 (+567)
- Тернопольская - 33175 (+203)
- Харьковская - 67417 (+629)
- Херсонская - 16679 (+271)
- Хмельницкая - 38004 (+404)
- Черкасская - 36 947 (+529)
- Черновицкая - 39 143 (+229)
- Черниговская - 28 730 (+455)
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире