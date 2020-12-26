Часть украинцев может остаться без субсидий: кому придется вернуть выплаты

С 2021 года не все украинцы смогут получить жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Теперь каждую семью будут проверять сразу после подачи заявления, а некоторым придется вернуть деньги обратно в бюджет.
Об этом сообщает издание Obozrevatel.
На предоставление выплат не смогут претендовать те, у кого обнаружат большой дом или квартиру. Также это касается украинцев, которые за последние несколько лет совершили крупную покупку.
Отказать в субсидии или забрать деньги могут за:
- дом площадью от 200 кв. м или квартиру от 120 кв. м;
- машину до 5 лет;
- покупки на сумму от 50 тыс. грн;
- невыплату в последнее время ЕСВ и если не состояли на учете в Центре занятости.
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