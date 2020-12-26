Украина Часть украинцев может остаться без субсидий: кому придется вернуть выплаты

2020-12-26 14:00 273

 

С 2021 года не все украинцы смогут получить жилищные субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг. Теперь каждую семью будут проверять сразу после подачи заявления, а некоторым придется вернуть деньги обратно в бюджет.

Об этом сообщает издание Obozrevatel.

На предоставление выплат не смогут претендовать те, у кого обнаружат большой дом или квартиру. Также это касается украинцев, которые за последние несколько лет совершили крупную покупку.

Отказать в субсидии или забрать деньги могут за:

- дом площадью от 200 кв. м или квартиру от 120 кв. м;

- машину до 5 лет;

- покупки на сумму от 50 тыс. грн;

- невыплату в последнее время ЕСВ и если не состояли на учете в Центре занятости.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Блэкаут в шести областях и тысяча ДТП - как Украина пережила удар стихии

2020-12-25 12:43 609

Резников: Украина может начать поставки воды в Крым

2020-12-22 20:30 553

Тарифы на коммуналку разорят украинцев, озвучены новые цены: "почти 2 тысячи гривен за..."

2020-12-22 19:00 70854

Человек может умереть за минуты: врач рассказал, чем грозит нарушение правил вакцинации от COVID-19

2020-12-22 17:30 1862

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы получат надбавку к пенсии, кому положены доплаты: «в январе должны выдать по…»

2020-12-26 15:00 3745

Часть украинцев может остаться без субсидий: кому придется вернуть выплаты

2020-12-26 14:00 273

В Украине в 2021 году увеличат налоги: кому и сколько придется платить

2020-12-26 12:00 588

Банки и почта массово закрываются, к чему готовиться украинцам: «нужно успеть до...»

2020-12-26 10:30 931
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцы получат надбавку к пенсии, кому положены доплаты: «в январе должны выдать по…» 2020-12-26 15:00 3745
Часть украинцев может остаться без субсидий: кому придется вернуть выплаты 2020-12-26 14:00 273
В Украине в 2021 году увеличат налоги: кому и сколько придется платить 2020-12-26 12:00 588
Банки и почта массово закрываются, к чему готовиться украинцам: «нужно успеть до...» 2020-12-26 10:30 931