Коронавирус Тканевые маски не защищают от заражения коронавирусом

2020-12-26 13:30 98

Популярные среди населения медицинские маски из ткани не являются достаточным средством защиты от распространения коронавируса без соблюдения социальной дистанции.

Эксперименты показали, что владельцы этих масок производят и вдыхают достаточное количество капель для заражения, если стоят близко к другим людям.

Эксперты из Государственного университета Нью-Мексико провели эксперимент по оценке эффективности пяти разновидностей масок, включая респиратор с фильтром №95, традиционную медицинскую маску, маску из ткани, двухслойную тканевую маску в сухом и мокром виде. Каждую из них испытывали против машины, которая использовала парогенератор для выдувания крошечных жидких аэрозольных капель подобных тем, которые поступают в воздух из рта и носа зараженного человека. Наука уже доказала, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть от людей, которые разговаривают, кашляют, чихают или просто дышат в непосредственной близости от нас.



Результаты эксперимента показали, что респиратор с фильтром №95 блокировал почти 100% теоретически заразных капель, а медицинские маски — не менее 96%. При этом тканевые маски пропустили более тысячи воздушных капель, выделяющихся при чихании, а двухслойные маски дали пройти в организм свыше 600 подобных капель. С учётом того, что в каждой капле теоретически может содержаться до миллиона вирусных частиц, полученной дозы вполне достаточно для заражения.



В этой связи ученые подчеркивают, что маски из ткани сами по себе не являются достаточной гарантией защиты от заражения коронавирусом или даже уменьшения вирусной нагрузки от меньшего числа попадающих в организм частиц. Для достижения этого эффекта носители масок должны обязательно соблюдать социальную дистанцию там, где это возможно. Наиболее эффективным будет расстояние в два метра от находящегося рядом человека.

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