Коронавирус Коронавирус может проникать в мозг при помощи шипов - исследование

2020-12-27 10:00 70

Коронавирус может проникать в человеческий мозг при помощи белка S1, который формирует так называемые шипы. Этот процесс изучили ученые Вашингтонского университета.

Об этом сообщает Nature Neuroscience.

Так, по результатам исследований было определено, что кашель и одышка - самые распространенные симптомы коронавируса, так как зачастую он поражает легкие, иногда доходит до необходимости поддержания жизни при помощи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и летальных исходов.

Однако заболевание может проникать и в другие ткани. В частности, поражать нервную систему, что приводит к судорогам и припадкам. Ученые заметили, что такие изменения могут сохраниться довольно долго, поэтому причиной таких симптомов может быть попадание коронавируса в мозг.

Чтобы до конца понять, как это происходит, нужно дополнительные исследования, настаивают сотрудники Вашингтонского университета.

Напомним, новая форма мутации коронавируса, которая была зафиксирована в Великобритании, добралась до Украины.

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