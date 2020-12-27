Украина Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

2020-12-27 11:30 161

С нового года украинцам придется платить больше налогов из-за важных нововведений

В декабре 2020 года в Украине повысили прожиточный минимум, а с начала 2021-го минимальная заработная плата повысится до шести тысяч гривен - именно от этих показателей зависит размер некоторых взносов. Уже известно, на какие платежи повлияют изменения.

С 1 января 2021 года налог на недвижимость повысится с 62,5 до 70,8 гривен за каждый квадратный метр сверх нормы: 120 "квадратов" - для частных домов и 60 квадратных метров - для квартир. Кроме того, из-за новых зарплат минимальный размер ЕСВ поднимут со 1100 до 1320 гривен. Увеличится также единый налог для физических лиц-предпринимателей: с 210,2 до 227 гривен для первой группы (10% от прожиточного минимума) и с 944 до 1200 гривен (20% от минимальной зарплаты).

Упомянутый налог на жилье планируют изменить, соответствующий законопроект уже готовят к рассмотрению в Верховной Раде. В настоящее время сумма зависит только от площади, но авторы инициативы хотят привязать ее еще и к оценочной стоимости жилья, рассматривают ставку до 0,02%. От такого налога избавят пенсионеров, ветеранов или недееспособных украинцев, если квартира стоит до 300 минимальных зарплат в больших городах и до 100 минималок в населенных пунктах с населением до одного миллиона человек. Для домов льготная стоимость составляет 600 и 250 минималок соответственно.

По действующему законодательству за квартиры с одинаковой площадью нужно платить одну и ту же сумму, к примеру в Киеве за жилплощадь в 70 квадратных метров придется отдать примерно 708 гривен. По новым правилам квартиру стоимостью 1,2 миллиона гривен обложат налогом в размере 2,4 тысячи гривен, а если жилье оценят в два миллиона гривен, то сумма возрастет до четырех тысяч гривен за ту же площадь.

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