Украинцев предупредили о подорожании главного продукта в 2021 году
О том, чего ждать рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в эфире канала "Украина 24".
По его словам, украинцам стоит готовиться к тому, что хлеб подскочит в цене. Эксперт назвал причины подорожания.
"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеб. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал он.
Также эксперт назвал цены, которых стоит ждать.
Как известно, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен. С Нового года она вырастет на 1 тысячу гривен и с 1 января составит 6 тысяч гривен.
Отметим также, что в январе 2021 года цена природного газа для бытовых клиентов компании "Нафтогаз Украины" вырастет на 14%.
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