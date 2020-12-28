Украина Скачок тарифов на коммуналку взвинтит цены на хлеб, сколько придется платить: "В январе ожидается рост до..."

2020-12-28 18:30 1533

 

Украинцев предупредили о подорожании главного продукта в 2021 году

О том, чего ждать рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен в эфире канала "Украина 24".

По его словам, украинцам стоит готовиться к тому, что хлеб подскочит в цене. Эксперт назвал причины подорожания.

"Рост цены на пшеницу и соответственно на муку как составляющую уже сыграл свою роль, и в дальнейшем не будет влиять на рост стоимости хлеб. Вполне возможно, что в январе из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты ожидается рост стоимости хлеба, но в районе до 5%", — сказал он.

Также эксперт назвал цены, которых стоит ждать.

 "Стоимость пшеничного хлеба в сетях вполне может быть на уровне 20-24 грн за килограмм. Рост в 5% означает дополнительно 1-1,5 грн на стоимости этого хлеба", — сообщил эксперт.

Как известно, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен. С Нового года она вырастет на 1 тысячу гривен и с 1 января составит 6 тысяч гривен.

Отметим также, что в январе 2021 года цена природного газа для бытовых клиентов компании "Нафтогаз Украины" вырастет на 14%.

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