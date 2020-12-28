Украина Украинцам рассказали о сроках введения "второй пенсии"

2020-12-28 17:30 266

Проект закона №2683 о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения требуется принять в 2021 году, чтобы внедрение соответствующей модели стартовало в 2023 году.

Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Депутат отметила, что законопроект о "второй пенсии" был внесен в парламент еще в декабре прошлого года. Она рассказала, что ее комитет консультируется с органами центральной власти, прежде всего о поиске средств для наполнения фонда накопительных пенсий, собственность к которому перейдет к гражданам Украины при перерасчете финансов по определяемым ими направлениям.

По словам нардепа, глава правительства Денис Шмыгаль убежден, что средства для накопления нужно получать за счет снижения на 2% ЕСВ и НФЛ. Она подчеркнула, что, если это будет реализовано, система накопительной пенсии заработает с 2023 года, однако для подготовки необходимой инфраструктуры "законопроект должен быть принят в следующем году и согласован со всеми стейкхолдерами".

Напомним, ранее глава Министерства соцполитики Марина Лазебная рассказала о накопительной пенсионной системе для всех потенциальных пенсионеров и граждан, которые имеют право на льготную пенсию. Она отметила, что есть несколько моментов, которые обязательны к реализации при введении второго уровня пенсионного обеспечения.

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