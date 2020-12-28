Украина Украинцам показали новые тарифы на газ

2020-12-28 20:00 868

Почти все поставщики газа, которые по состоянию на утро 28 декабря успели опубликовать тарифы на январь 2021 года, решили повысить стоимость газа.

Об этом сообщает ТСН.

Самый высокий тариф установил «Львовэнергосбыт» - 10,8 грн/кубометр.

Нафтогаз повысил стоимость кубометра на 89 копеек, а «Энера» повысила тарифы суть более чем на 1,5 грн. – почти 9 грн./кубометр.

Неизменным тариф на газ остался только в «Мегаватте» - почти 6 грн., как и в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" повысит цены на газ в популярном тарифе.

Отметим, что в Украине заработал открытый рынок газа. Это означает, что любой потребитель может менять поставщика голубого топлива, переходя к тому из них, чьи тарифы покажутся наиболее выгодными.

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