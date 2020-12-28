Украина Праздники уже близко: сколько украинцы будут отдыхать в январе 2021

2020-12-28 21:00 77

 

Новый год и Рождество уже совсем близко, а это значит, что украинцы смогут вдоволь отдохнуть на праздники. Ведь в январе нас ожидают аж 12 выходных и праздничных дней.

При этом работать в январе все будут 19 дней.

Так, сразу с трех выходных начнется новый месяц - 1, 2 и 3 января, что связано с празднованием Нового года.

Затем украинцев ожидает короткая рабочая неделя - с 4 по 6 января. Более того, в предрождественскую среду, 6 января, рабочий день будет сокращен на один час.

Стоит отметить, что так как Рождество попадает на четверг, 7 января, Кабинет министров Украины постановил перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом украинцев ожидают небольшие рождественские "каникулы" с 7 по 10 января.

Кроме того в январе будут отмечать Старый Новый год (14 января), Крещение Господне (19 января), День Соборности и Свободы Украины (22 января), а 25 января - День студента (Татьянин день).

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Украинцам показали новые тарифы на газ 2020-12-28 20:00 868
Последние дни года в Украине будут аномально теплыми: на юге и в Закарпатье - до +13 2020-12-28 19:30 84