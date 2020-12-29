Украина На Донбассе за сутки зафиксировано 13 провокаций, ранен украинский солдат

2020-12-29 09:38 49

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили "режим тишины", один украинский защитник получил ранение.

Как сообщает штаб ООС, сепаратисты открывали огонь в районе Водяного из минометов и гранатометов, а для его корректировки применил беспилотник, который был остановлен средствами РЭБ. Вблизи Пивденного боевики также применили миномет, однако меньшего калибра. Там также зафиксированы обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских военных в районе Марьинки и Авдеевки были обстреляны из гранатометов. А возле Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"Вблизи Чермалыка противник также применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей", - говорится в сообщении.

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