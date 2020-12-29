Мир Три знака Зодиака будут "купаться в деньгах" в январе 2021: астрологи назвали счастливчиков

2020-12-29 17:00 98

В январе нового 2021 года астрологи рекомендуют обратить внимание на деловую сферу. У представителей, как минимум, трех знаков Зодиака прекрасно сложатся дела, связанные с финансами, появится шанс найти высокооплачиваемую работу.

Соответствующий гороскоп опубликован на сайте Аstrorok.

Близнецы

Январь для представителей этого знака станет месяцем внутреннего преображения, благоприятным для переосмысления смысла жизни. Первая декада не позволит расслабиться и потребует сосредоточенности на чем-то серьезном, затем напряжение спадет и вернется легкое и непринужденное общение. Благоприятным временем для начала чего-то грандиозного в жизни станет третья декада месяца.

Весы

В январе представители этого знака будут чувствовать себя спокойно, гармонично, душевно в кругу семьи. Вплоть до 9 января планеты любви Венера способствует общению Весов со своими родственника, братьями и сестрами. Вызвать кратковременные баталии с близкими может Марс, который до 6 числа будет находится в Овне. Успех может принести эмоциональность и творческое самовыражение, которые повысятся в последней декаде месяца.

Козерог

В начале января возможно ухудшение настроения, в кругу семьи возможны какие-то конфликты и недопонимание. Начиная со второй декады января представители этого знака будут обаятельны, энергичны и творчески настроены. В третьей декаде месяца возможно получение премий или какой-то денежной выгоды.

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