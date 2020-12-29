Украина Украинцам расширили программу получения субсидий

2020-12-29 20:30 287

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что Минсоцполитики расширило программу получения субсидий на коммуналку.

Об этом она сказала в сюжете ТСН.

По словам Лазебной, в частности, теперь такое право имеют те украинцы, которые работают за рубежом.

Получить субсидии можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью.

«Легче это сделать сейчас и тем, кто стал безработным», - подчеркнула Лазебная.

По ее словам, заявление можно будет подать только по почте, на официальном сайте или же в приложении «Дія».

Ранее «Хвиля» писала, что право на субсидию на оплату коммунальных услуг в Украине имеют не все граждане, а только те, кто платить налоги и взносы.

Тем временем, в 2021 году в Украине изменят правила начисления субсидий, а некоторая часть населения может остаться без госпомощи на оплату коммунальных услуг. Лица, которые пошли на ухищрения для того, чтобы ее получить, будут вынуждены вернуть все средства, полученные от социальных фондов.

Следует отметить, что в Минсоцполитики уже пообещали, что не будут массово лишать украинцев государственной помощи. Уменьшение финансирования связано с тем, что при формировании бюджета из субсидий вычли суммы оплаты за газ и прочие коммунальные услуги, актуальные на первую половину 2020 года.

Напомним, эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин объяснил, что большая часть ведомств считают, что экономический кризис в Украине отсутствует, поэтому увеличили собственные расходы в госбюджете на 2021 год.

Также сообщалось, что украинцам рассказали о тонкостях начисления страхового стажа, необходимого для получения пенсии. С каждый годом возраст выхода на заслуженный отдых увеличивается, вместе с ним меняются и требования по страховому стажу.

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