Украина Режим тишины на Донбассе нарушен огнем из запрещенного типа оружия

2020-12-30 11:42 77

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 7 раз нарушили режим перемирия, применив вооружение запрещенных минскими договоренностями калибров. В результате обстрелов потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, вблизи населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано одно нарушение режима перемирия. В районе населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

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