Украина Режим тишины на Донбассе нарушен огнем из запрещенного типа оружия

2020-12-30 11:42 77

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты 7 раз нарушили режим перемирия, применив вооружение запрещенных минскими договоренностями калибров. В результате обстрелов потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, вблизи населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы.

С начала текущих суток в зоне ООС зафиксировано одно нарушение режима перемирия. В районе населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

На Донбассе за сутки зафиксировано 13 провокаций, ранен украинский солдат

2020-12-29 09:38 63

Зеленский пояснил, почему не станет проводить переговоры с Путиным по Донбассу

2020-12-25 17:29 938

Кабмин намерен выпрашивать 20 миллиардов долларов и инвесторов для Донбасса

2020-12-23 18:00 203

Режим прекращения огня на Донбассе: число провокационных обстрелов растет

2020-12-21 13:14 147

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды на Новый год: праздновать будем без снегопада и мороза, но с дождем

2020-12-30 15:45 196

Полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников и судей восстановлены, но есть нюанс

2020-12-30 14:46 56

Режим тишины на Донбассе нарушен огнем из запрещенного типа оружия

2020-12-30 11:42 77

Доступ в реестр деклараций чиновников может быть ограничен до конца года

2020-12-30 09:12 63
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Прогноз погоды на Новый год: праздновать будем без снегопада и мороза, но с дождем 2020-12-30 15:45 196
Полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников и судей восстановлены, но есть нюанс 2020-12-30 14:46 56
Режим тишины на Донбассе нарушен огнем из запрещенного типа оружия 2020-12-30 11:42 77
Доступ в реестр деклараций чиновников может быть ограничен до конца года 2020-12-30 09:12 63