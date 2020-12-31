Коронавирус Будут ли в 2021 году повышать субсидии на услуги ЖКХ в связи с ростом тарифов

2020-12-31 09:10 63

Рост тарифов в 2021 году на коммунальные услуги приведет к увеличению субсидий. В Кабмине уверены, что получатели такой госпомощи тарифных изменений не почувствуют.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", - сообщили в Минсоцполитики.

По официальным данным, сегодня почти 1,8 млн семей пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за оформлением субсидии.

Сделать это можно дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мир