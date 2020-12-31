Коронавирус Китай отчаянно пытается скрыть данные о происхождении коронавируса

2020-12-31 15:14 63

Власти Китая пресекают попытки обнародовать информацию либо данные исследований о происхождении коронавируса нового типа. Как сообщает AP, сотрудники агентства пришли к таким выводам после того, как побеседовали с десятками учеными из КНР и других стран и ознакомились с внутренними данными и документами властей.

"Китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся происхождения коронавируса, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая", - указано в статье.

В качестве примера приведена информация о том, что Пекин пытается помешать ученым и СМИ получить доступ к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку.

Также, утверждает АР, у исследователей, которые работали в упомянутых пещерах, изъяли полученные образцы, и запретили общаться с представителями СМИ.

Кроме того, в республике создана специальная комиссия, которая решает, какие данные о происхождении COVID-19 допустить к публикации, а какие - нет, говорится в материале.

"Власти КНР опасаются обнародования информации, которая может свидетельствовать об их халатности в препятствовании распространению инфекции", - отметили авторы материала.

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