Мир Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям

2018-08-10 15:46 210

Как сообщает BBC, трем мальчикам и их тренеру, спасенным из затопленной пещеры, предоставили гражданство Таиланда.

После спасательной операции стало известно, что четверо из них не имеют гражданства. Они были представителями национальных меньшинств и кочевых племен из юго-восточной Азии.

МАСК ПРЕДЛОЖИЛ ТАИЛАНДУ НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Напомним, в конце июня группа детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере Кхао Луанг в Таиланде после того, как неожиданно поднялся уровень воды. Сложнейшая спасательная операция длилась несколько дней.

СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ ПЕЩЕРЫ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 4 МЕСЯЦА

В ходе спецоперации погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан. Задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислородные баллоны , но ему самому не хватило кислорода на обратном пути.

В ПЕЩЕРЕ ТАИЛАНДА УТОНУЛ ВОЕННЫЙ ДАЙВЕР, ДОСТАВЛЯВШИЙ ДЕТЯМ КИСЛОРОД

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