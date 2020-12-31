Украина Украинцам разъяснили нюансы январского повышения пенсий

2020-12-31 16:30 805

С 1 января 2021 года пенсии для неработающих пенсионеров будет повышена до 2400 гривен.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook, причиной станет повышение уровня минимальной зарплаты до 6000 гривен.

Отмечается, что пенсию по возрасту повысят украинцам в возрасте старше 65 лет, имеющим необходимое количество стажа – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Сообщается также, что перерасчет пенсий будет проводиться со дня установленного нового размера минимальной зарплаты, однако для тех пенсионеров, которые не проводят деятельность, связанную с получением дохода, который является основой для начисления единого страхового взноса в общеобязательное государственное социальное страхование.

Для работающих пенсионеров повышение пенсии будет проведено после увольнения с работы или прекращения трудовой деятельности, связанной с получением дохода.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 января 2021 года заканчивается срок действия социальной программы, предусматривавшей госвыплаты лицам, достигшим возраста выхода на заслуженный отдых, но не выполнивших норматив по страховому стажу.

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