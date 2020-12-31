Украина Как правильно загадывать желания на 2021 год, чтобы Бык их точно исполнил

2020-12-31 21:00 84

Эти простые рекомендации помогут символу наступающего года услышать ваши мечты. Как правильно загадывать новогодние желания, чтобы они обязательно сбылись в 2021 году?

Об этом рассказала парапсихолог и экстрасенс Галина Янко. Как правильно сформулировать желание на 2021 год Следующий год будет годом Белого Металлического Быка.

Бык известен своим независимым, упрямым и свободолюбивым характером. Поэтому и желания в новогоднюю ночь нужно формулировать четко и ясно. Чтобы символ года исполнил ваше желание, оно должно быть конкретным. Если вы хотите купить машину, значит, стоит к Новому году определиться не только с маркой, но и моделью. Само желание лучше всего формулировать не по принципу «хочу, чтобы», а использовать обороты, начинающиеся со слов «знаю» или «вижу».

Например, «Я знаю, что в следующем году буду ездить на своем автомобиле (назвать марку, модель и цвет)», «Я вижу, как держу на руках своего новорожденного малыша, и чувствую его тепло». При загадывании желания категорически избегайте частички «не». Например, «Я вижу, что в следующем году у меня не будет проблем со здоровьем» — нежелательная формулировка.

К сожалению, Вселенная не замечает частички «не», зато хорошо видит выражение «проблемы со здоровьем». Поэтому очень важно сформулировать свое желание с точки зрения позитивного мышления — без присутствия в нем какого-либо намека на негатив. Бык благоволит тем, кто знает цену деньгам, умеет их не только тратить, но и зарабатывать. Е

Если ваше желание связано с материальным благополучием, то не забывайте не только четко продумать сумму, но и то, на что вы хотите ее потратить. Улучшить благосостояние в год Быка можно и такими способами:

• Обернуть свой бокал в денежную купюру во время боя курантов, чтобы потом отпить из него шампанское за финансовую удачу в новом году.

• Положить купюру под ёлочку — этот способ привлечет деньги в дом.

• Подарить каждому из близких символическую денежную купюру, чтобы не только вам, но и им в этом году везло с финансами.

Как правильно загадывать желание

Поскольку загадывание желания — один из важнейших моментов новогодней ночи, к нему нужно отнестись со всей ответственностью. Символ года Белый Металлический Бык обязательно оценит ваши старания, если вы подготовитесь к этому заранее.

Напишите свое правильно сформулированное желание на листке бумаги еще днем или вечером накануне праздника — так вы точно ничего не забудете и не перепутаете в спешке. Символу года нравится основательный подход к любому делу.

Одним из самых популярных способов загадать желание в новогоднюю ночь в нашей стране по-прежнему остается сжигание бумажки с желанием в пламени свечи с последующим бросанием пепла в бокал шампанского.

Однако есть и другие новогодние обряды, которые тоже работают.

• Ровно в полночь написанное на листке бумаги желание можно отправить в открытое окно. Не возбраняется сделать из этого листка самолетик.

• Положите свое желание в воздушный шарик, предварительно надуйте его, откройте окно и выпустите его ровно в 12 часов ночи на улицу.

• Еще один популярный способ для тех, кто встречает Новый год под открытым небом: поймать снежинку и загадать желание, пока она не успела растаять. Даже в новогоднюю ночь под бой курантов никто не запрещает вам мечтать о чем-нибудь прекрасном.

Если вы хотите выйти замуж — представьте свадьбу; если мечтаете родить малыша — вообразите, как качаете его на руках. И, конечно, не забывайте, что в свою мечту нужно верить самому! Это обязательное условие для загадывания желаний в новогоднюю ночь — Бык помогает только тем, кто уверен в себе и своих силах.

Как правильно попрощаться с проблемами

Если в уходящем году было много проблем, а их действительно было много, избавиться от них можно одним незамысловатым способом — подпрыгнуть, когда куранты заканчивают звучать, или сделать шаг в тот момент, когда пробьет полночь. Этот символический обряд нацелен на то, чтобы оставить все плохое в уходящем году. Конечно, не стоит забывать о приметах, которые помогают обеспечить финансовую стабильность в год Быка.

Хорошая примета перед Новым годом — раздать долги или погасить кредит, чтобы не тащить за собой этот груз в год наступающий. Если долгов нет или кредит закрыть не получается, то можно поступить по-другому — накануне праздника помочь тем, кто в этом нуждается: приюту, в котором живут домашние животные, или фонду, который помогает детям или взрослым сражаться с серьезными недугами.

Готовясь встретить Новый год, покупая продукты и подарки для близких, не забудьте о тех, кому особенно нужны забота и внимание. Ваша помощь не останется незамеченной Вселенной.

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