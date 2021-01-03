Украина В январе 2021 года будет теплее, чем обычно, – Укргидрометцентр

2021-01-03 10:30 84

Уже на следующей неделе в Украину придет похолодание, но незначительное.

В Украине в январе средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как добавила Наталья Диденко в Facebook, уже на следующей неделе (с 4 января) в Украину придет похолодание, но незначительное. Меньше всего оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей.

В Укргидрометцентре напомнили, что данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза; в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза. В Карпатах, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры – 7-14 градусов тепла. На Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 57-155 мм.

"Гололед отмечается в среднем 1-7 дней за месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и в Прикарпатье", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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