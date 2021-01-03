Украина Украинцам будут по-новому выплачивать субсидии: кому положены и как получить

2021-01-03 14:00 483

Раскрыты условия предоставления субсидий для оплаты коммуналки в 2021 году.

Согласно законодательству, на эти льготы могут рассчитывать те украинцы, у кого плата за коммуналку равна или превышает 15% доходов семьи.

Примечательно, что размер обязательного платежа рассчитывается индивидуально для каждой украинской семьи по формуле: ежемесячный доход на одного человека/прожиточный минимум/коэффициент "2"х15%.

В качестве примера: в квартире проживают два работающих человека, которые получают" минималку" (6000 гривен на 1 января 2021 года), их доход суммируется и делится на два. Эту сумму делят на прожиточный минимум (2189 гривен после Нового года), потом еще делят на два и умножается на 15%. Таким образом, обязательный процент платежка за коммуналку - 20,5%. И на оплату ЖКХ не могут потратить больше, чем 20,5% от доходов семьи (2460 гривен от 12 тысяч, остальное оплачивает государство).

Для получения субсидии нужно заполнить заявление, а также декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением льготы. Все это сделать можно в местных органах соцзащиты или на официальном портале. В заявлении указывается личные данные с адресом, паспортными данными, банковские реквизиты, а также нужно указать сведения о компаниях, которые поставляют вам коммунальные услуги.

Украинцам напоминают, что субсидия на коммуналку назначается на период с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

А для получения льгот на ЖКХ украинцам следует декларировать следующее:

зарплата;

пособие по безработице;

полученные алименты;

натуральная оплата труда;

стипендия, пенсия, социальное пособие;

пособие по временной нетрудоспособности;

доходы от сдачи недвижимости в аренду;

доходы от предпринимательской деятельности;

заработок лиц, работавших у физических лиц;

заработок учеников и студентов, совмещающих учебу с постоянной работой;

другие денежные выплаты, имеющие систематический характер;

денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы);

деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении;

доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли.

вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара.

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