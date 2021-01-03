Украина В Черкасской области в голову 10-летнего мальчика попала петарда

2021-01-03 11:00 84

 

Ребенка госпитализировали. У него сотрясение головного мозга, открытая рана на лбу и ожоги.

В селе Безбородьки Черкасской области в голову 10-летнего мальчика попала петарда. Ребенку понадобилась помощь медиков, сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета в Facebook.

Прибывшие врачи оказали мальчику неотложную помощь.

У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог первой-второй степени лобной части головы.

Юного пациента доставили в больницу.

До этого сообщалось, что на Полтавщине девочка потеряла фаланги пальцев при взрыве петарды. Девочка, 10 лет, принесла из дома петарду и пыталась поджечь ее во дворе многоэтажки, но при взрыве получила травму.

Напомним, что в МВД прокомментировали жалобы на фейерверки. Правоохранители не реагируют на применение пиротехники из-за отсутствия соответствующих полномочий.

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