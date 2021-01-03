Ребенка госпитализировали. У него сотрясение головного мозга, открытая рана на лбу и ожоги.
В селе Безбородьки Черкасской области в голову 10-летнего мальчика попала петарда. Ребенку понадобилась помощь медиков, сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета в Facebook.
Прибывшие врачи оказали мальчику неотложную помощь.
У мальчика диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог первой-второй степени лобной части головы.
Юного пациента доставили в больницу.
До этого сообщалось, что на Полтавщине девочка потеряла фаланги пальцев при взрыве петарды. Девочка, 10 лет, принесла из дома петарду и пыталась поджечь ее во дворе многоэтажки, но при взрыве получила травму.
Напомним, что в МВД прокомментировали жалобы на фейерверки. Правоохранители не реагируют на применение пиротехники из-за отсутствия соответствующих полномочий.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире