Украина Магнитные бури ударят в январе: названы опасные даты

2021-01-03 13:30 91

 

Украинцев предупредили о трех периодах магнитных всплесков на Солнце, которые могут отразиться на здоровье. Об этом пишет портал Метеопрог.

Астрофизики предупреждают, что магнитные бури ожидаются 3, 5, 6, 18 и 21 января.

Магнитные всплески на Солнце воздействуют как на сосуды, так и на психику человека, и чаще всего от них страдают метеозависимые люди. Проблемы со здоровьем могут быть у пожилых людей, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми болезнями, гипотоников, гипертоников.

По прогнозам астрофизиков, 3 января будет единичная буря, а следующая продлится с 5 по 6 число включительно.

Затяжная магнитная буря также прогнозируется с 18 по 21 января, поэтому в эти опасные дни украинцам советуют как можно больше времени проводить на свежем воздухе и не переутомляться.

На фоне магнитных бурь могут возникать беспричинная усталость, раздражительность, головные боли, поэтому медики рекомендуют всегда с собой носить лекарства первой необходимости.

От алкоголя и курения лучше отказаться, а также нужно забыть о еде из фастфуда. Чтобы избежать проблем со здоровьем, медики также советуют придерживаться в опасные дни диеты и сделать упор на здоровой пище.

Более того, как утверждают ученые, в ближайшем будущем ожидается усиление магнитных бурь. Дело в том, что единственная звезда Солнечной системы вошла в "25-й цикл", из-за чего активность Солнце начала расти. Пика звезда достигнет уже в 2025 году.

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