Украина Перед Новым годом украинцы купили рекордное число новых автомобилей

2021-01-06 08:39 210

В течение 2020 года новые номера на авто получили 85,5 тысяч новых легковых автомобилей - на 3% меньше показателей прошлого года.

Как сообщает Укравтопром, в декабре украинцы купили и зарегистрировали рекордное для 2020 года число новых легковых автомобилей - 9801 штука. По сравнению с 2019 годом декабрьский рынок вырос на 7%.

"По сравнению с другими европейскими рынками падения автопродаж в Украине не выглядит так драматично", - сказано в сообщении.

Причиной этого по их сообщению стала крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин.

По итогам 2020 года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала RENAULT - 14360 автомобилей. Самой популярной моделью этой французской марки стал бюджетный паркетник Duster - 5534 регистраций за двенадцать месяцев.

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