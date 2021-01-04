Украина Как соблюдается режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе

2021-01-04 10:39 56

В районе боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие 7 раз, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Лебединского, Песок и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье, - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Пивденного боевики вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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