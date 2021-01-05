Коронавирус Из-за нового штамма в Великобритании уже в третий раз ввели жесткий национальный локдаун

2021-01-05 15:45 42

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале нового национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC.

"Наши коллективные усилия работали и продолжали бы работать. Однако одновременно разочаровывает и тревожит то, с какой скоростью распространяется новый штамм. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", - сказал премьер обращаясь к нации

По его словам, ученые считают, что новый штамм вируса является на 50-70% более заразным, поэтому растет вероятность передачи вируса между людьми. Это приводит к большему давлению на больницы, чем когда-либо с начала пандемии.

Так, согласно заявлению главы британского правительства, со вторника, 5 января, английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов.

Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

В своем обращении к нации Джонсон назвал предстоящие недели "самыми трудным" и добавил, что страна вступает в "последнюю фазу борьбы с пандемией".

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