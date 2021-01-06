Фото-видео видео Самые популярные и скачиваемые на торрентах сериалы года - полный список

2021-01-06 09:12 56

Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым проектом года, обогнав даже многолетнего лидера - "Игру престолов".

Об этом свидетельствуют данные TorrentFreak. Сайт отслеживает тенденции BitTorrent и нарушение авторских прав. Ежегодно ресурс рассматривает наиболее загружаемые телевизионные шоу на пиратских ресурсах, использующих торренты, и составляет соответствующий рейтинг.

На втором месте расположились "Пацаны" от Amazon, а третью строчку занимает "Мир Дикого Запада" от HBO.

Топ-10 самых пиратских шоу года:

  1. Мандалорец (The Mandalorian) от Disney+
  2. Пацаны (The Boys) Amazon Prime Video
  3. Мир Дикого Запада (Westworld) от HBO
  4. Викинги (Vikings) от Netflix
  5. Звездный путь: Пикар (Star Trek: Picard) CBS All Access, Amazon Prime Video
  6. Рик и Морти (Rick and Morty) от Netflix
  7. Ходячие мертвецы (The Walking Dead) от Netflix
  8. Аутсайдер (The Outsider) от HBO
  9. Стрела (Arrow) от Netflix
  10. Флеш (The Flash) от Netflix

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Все сериалы были выпущены стриминговыми платформами - для их просмотра нужны платные подписки, однако большинство зрителей ищут альтернативные пути.

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