Фото-видео видео Самые популярные и скачиваемые на торрентах сериалы года - полный список

2021-01-06 09:12 56

Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым проектом года, обогнав даже многолетнего лидера - "Игру престолов".

Об этом свидетельствуют данные TorrentFreak. Сайт отслеживает тенденции BitTorrent и нарушение авторских прав. Ежегодно ресурс рассматривает наиболее загружаемые телевизионные шоу на пиратских ресурсах, использующих торренты, и составляет соответствующий рейтинг.

На втором месте расположились "Пацаны" от Amazon, а третью строчку занимает "Мир Дикого Запада" от HBO.

Топ-10 самых пиратских шоу года:

Мандалорец (The Mandalorian) от Disney+ Пацаны (The Boys) Amazon Prime Video Мир Дикого Запада (Westworld) от HBO Викинги (Vikings) от Netflix Звездный путь: Пикар (Star Trek: Picard) CBS All Access, Amazon Prime Video Рик и Морти (Rick and Morty) от Netflix Ходячие мертвецы (The Walking Dead) от Netflix Аутсайдер (The Outsider) от HBO Стрела (Arrow) от Netflix Флеш (The Flash) от Netflix

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Все сериалы были выпущены стриминговыми платформами - для их просмотра нужны платные подписки, однако большинство зрителей ищут альтернативные пути.

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