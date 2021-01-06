Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым проектом года, обогнав даже многолетнего лидера - "Игру престолов".
Об этом свидетельствуют данные TorrentFreak. Сайт отслеживает тенденции BitTorrent и нарушение авторских прав. Ежегодно ресурс рассматривает наиболее загружаемые телевизионные шоу на пиратских ресурсах, использующих торренты, и составляет соответствующий рейтинг.
На втором месте расположились "Пацаны" от Amazon, а третью строчку занимает "Мир Дикого Запада" от HBO.
Топ-10 самых пиратских шоу года:
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Все сериалы были выпущены стриминговыми платформами - для их просмотра нужны платные подписки, однако большинство зрителей ищут альтернативные пути.
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