Спорт Олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

2021-01-05 22:00 56

 

Спортсмен не раскрывает причин расследования, которое начала Международная федерация

Украинского гимнаста и олимпийского чемпиона Игр в Рио-2016 Олега Верняева отстранили от соревнований. Как сообщает ресурс tribuna.com, спортсмен в течение месяца находится под подозрением у Международной федерации гимнастики, представители которой ведут расследование.

История началась в начале декабря, когда украинского гимнаста неожиданно не включили в состав сборной на чемпионат Европы в Турции. Тогда главный тренер команды Геннадий Сартинский прокомментировал ситуацию следующим образом: "Во-первых, Олег заканчивает диссертацию - ему нужно защитить ее. Во-вторых, у него были микротравмы, поэтому он не поехал с нами на чемпионат Европы".

Однако позже на сайте Международной федерации гимнастики статус Верняева в списке атлетов изменили с "активный" на "отстранен". В Федерации до сих пор не дали объяснение этому факту. Представитель уточнил, что до окончания расследования воздержится от комментариев. Косвенно он подтвердил, что окончательное решение по делу еще не вынесли.

Сам Верняев также не комментирует ситуацию. Тренер именитого спортсмена Геннадий Сартинский заявил, что Международная федерация гимнастики запретила ему что-либо комментировать.

Тем временем директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук в комментарии для СМИ пояснил, что говорить о допинге еще слишком рано. По его словам, причины отстранения могут быть иными: "Эта информация еще не проверена, документов мы не имеем... Такие отстранения не обязательно говорят о факте употребления допинга. Может, не было документа на терапевтическое использование какого-то препарата".

Сможет ли Верняев в скором времени вернуться для подготовки к летней Олимпиаде в Токио, непонятно.

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