Коронавирус Британский штамм вырвался в мир: мутировавший коронавирус обнаружен уже в 41 стране

2021-01-06 13:15 77

"Британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и территории. Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании. Участившиеся сообщения о различных мутациях SARS-CoV-2 спровоцировали интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.

"Разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, уже обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Британии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот штамм считают более заразным. В связи с этим многие страны начали границы с Великобритании. Несмотря на запрет на авиасообщение стран с Великобританией, случаи инфицирования обнаружили в США, Индии, Швейцарии, Португалии, Канаде, Франции, Японии, Пакистане, Китае.

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