Украина Новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше: "Размер абонплаты зависит..."

2021-01-06 17:00 84

Облгазы подняли тарифы для украинцев, которым и так приходится переплачивать из-за технических проблем

НКРЭКУ утвердила расценки на "голубое топливо" для региональных поставщиков, которые будут учитываться уже в январе. Как формируются тарифы для населения и почему приходится так много платить зимой "Обозревателю" рассказали эксперты.

С августа Кабмин запустил в Украине рынок газа на конкурентных условия, с тех пор национальная компания продает газ, а областные поставщики распределяют его по домам и квартирам потребителей. При наличии счетчика украинцам нужно перечислять еще и абонплату.

По словам Оксаны Кривенко из НКРЭКУ, абонентская плата с января повысилась из-за роста цен на составляющие: зарплаты сотрудников, ремотные работы, обслуживание систем и так далее. Тарифы в разных областях отличаются, на формирование влияют множество факторов:

"Размер абонплаты зависит от протяжности сети и количества потребителей. Если город большой, с маленьким количеством населения, то цифра будет высокой", - объяснили в НКРЭКУ. - "В густонаселенном населенном пункте с небольшой протяжностью цена может быть низкой".

Согласно таблице с официальными расценками, дороже всего стоят услуги винницкой компании "Газовик" - 2,55 гривны за кубометр без НДС, а дешевле всего газ обходится жителям Киевской и Харьковской областей.

Изношенность газотранспортной системы в Украине привела к тому, что потребителям приходится доплачивать до 40% от суммы за газ, который попросту улетучивается при транспортировке. Поставщики же компенсируют потери за счет клиентов. Стоимость доставки можно сократить на 20%-30%, но для этого необходимо вложить миллиарды гривен в модернизацию системы.