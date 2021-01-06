Новые тарифы на газ разорят украинцев, кого заставят платить на 40% больше: "Размер абонплаты зависит..."

Облгазы подняли тарифы для украинцев, которым и так приходится переплачивать из-за технических проблем
НКРЭКУ утвердила расценки на "голубое топливо" для региональных поставщиков, которые будут учитываться уже в январе. Как формируются тарифы для населения и почему приходится так много платить зимой "Обозревателю" рассказали эксперты.
С августа Кабмин запустил в Украине рынок газа на конкурентных условия, с тех пор национальная компания продает газ, а областные поставщики распределяют его по домам и квартирам потребителей. При наличии счетчика украинцам нужно перечислять еще и абонплату.
По словам Оксаны Кривенко из НКРЭКУ, абонентская плата с января повысилась из-за роста цен на составляющие: зарплаты сотрудников, ремотные работы, обслуживание систем и так далее. Тарифы в разных областях отличаются, на формирование влияют множество факторов:
"Размер абонплаты зависит от протяжности сети и количества потребителей. Если город большой, с маленьким количеством населения, то цифра будет высокой", - объяснили в НКРЭКУ. - "В густонаселенном населенном пункте с небольшой протяжностью цена может быть низкой".
Координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко предполагает, что в 2021 году газовщики могут еще раз повысить абонплату, чтобы компенсировать изношенность коммуникаций.
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