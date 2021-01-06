Мир Лукашенко назвал Путина другом, а с Зеленским "не стал бы здороваться с колена"

2021-01-06 19:00 175

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента России Владимира Путина. В то же время таких теплых чувству к президенту Украины Владимиру Зеленскому он не испытывает.

Об этом Лукашенко заявил в интервью программе "Действующие лица", фрагмент которого обнародован Telegram-канале ведущей.

На вопрос журналистки, считает ли лидер Беларуси Владимира Путина своим другом, он ответил: "Да, я его (Путина, - Ред.) считаю своим другом".

Также он рассказал, что не испытывает таких же теплых чувству в Зеленскому, но и зла на него не держит. Кроме того он рассказал, как Минск планирует выстраивать отношения с Вашингтоном.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.

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