Украина Призыв в 2021 году: когда начнется и кого из украинцев отправят в армию, "сначала повестку получат те..."

2021-01-06 21:00 1652

 

Стало известно, когда начнется и кого смогут забрать в армию в 2021 году

Несмотря на то, что у украинских юношей есть возможность отказаться от службы в армии, все же призыв 2021 запланирован на начало апреля и продлится до конца июня.

Об этом пишут Українськi Новини.

Сначала повестку получат те, кому уже исполнилось 20-27 лет, кроме тех, кто имеет полное или частичное освобождение от службы. В таком случае нужно обратиться в военкомат и подтвердить несостоятельность здоровья официальными документами.

В 2021 году важным изменением станет факт, что теперь на службу будут призывать ребят с 18 летнего возраста, но от них нужно получить письменное согласие.

 В Министерстве обороны добавили, что парней, которым еще не исполнилось 20 лет, не будут отправлять в зону ООС. Также на призыв в армию могут рассчитывать офицеры запаса в возрасте до 43 лет, не проходивших военную службу, но ранее закончившие военную кафедру.

Напомним, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью военнообязанных украинцев.

Такой порядок регламентирован ст. 65 Конституции и ч. 1 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Составной частью воинской обязанности является нахождение на учете в военкомате и срочная служба в армии.

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