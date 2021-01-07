Мир Трамп сделал заявление после решения Конгресса

2021-01-07 16:30 77

Действующий президент заявил о конце величайшего президентского срока в истории и пообещал мирно передать власть Байдену.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 января, пообещал мирно передать власть избранному президенту Джо Байдену после того, как Конгресс утвердил итоги выборов. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования. Об этом говорится в его заявлении, сообщает CNN.

Комментируя этот шаг, Трамп заявил, что он "знаменует конец величайшего первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мои слова, тем не менее, 20 января будет стандартная передача власти", - говорится в заявлении Трампа.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.

Этому заявлению предшествовало совместное заседание обеих палат Конгресса США, на котором было утверждено избрание Байдена президентом.

Как сообщалось, обсуждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США. Во время беспорядков погибло четыре человека - одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания.

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