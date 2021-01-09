Повышение пенсий, кому и когда добавят 850 гривен: "Чтобы получить высокую выплату..."

Перерасчет прожиточного минимума потянет за собой изменения в выплате пенсий
Так, в Украине с 1 июля 2021 года максимальный размер пенсий увеличат на 850 гривен до 18 540, а в декабре до 19 340 гривен, передает News.finance.ua. Такие данные приведены в бюджете на этот год.
В это же время минимальная пенсия с 1 июля составит 1854 грн, а с 1 декабря - уже 1934 грн.
Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн. Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.
Чтобы получить высокую выплату, нужно:
Напомним, с 1 декабря 2020 у трех миллионов украинских пенсионеров увеличились выплаты - из-за того, что вырос размер прожиточного минимума. Так минимальная пенсия увеличилась с 1712 до 1769 грн.
Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде полагают, украинцам надо больше и дольше работать, чтобы получать достойную пенсию.
По словам главы комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, украинцам следует подготовиться к тому, что придется работать до тех пор, пока будет позволять организм. Более того, зарплата должна быть такой, чтобы было из чего откладывать себе на безбедную старость.
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