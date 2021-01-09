Украина Морозы с мокрым снегом надвигаются на Украину, новое испытание января: "холоднее всего будет на..."

2021-01-09 13:00 140


Погода в Украине 9 января испытает граждан сильными дождями, которые местами будут идти с мокрым снегом

Таким является прогноз специалистов.

Так, холоднее всего будет на западной части Украины. На улице ожидается от -2 мороза до 2 тепла. Ночью же синоптики прогнозируют сильное похолодание, вплоть до 7 ниже нуля.

Небольшой снегопад сегодня будет на севере Украины. Ожидается, что осадки пройдут в Черниговской и Сумской областях. Днем столбик термометра покажет от 1 мороза до 1 тепла. Ночью показатель удержится в аналогичных пределах.

В центральной Украине дожди пройдут лишь в Запорожской области. Всех остальных ждет солнце и от 1 мороза до 3 со знаком «плюс». Ночью же похолодает, местами до 2 мороза.

Немного другой ожидается погода на юге Украины. Здесь облачность накроет Херсонскую область. Жителей остальных областей ждут прояснения и до 3 тепла. Ночью на улице будет около -1+1 по Цельсию.

Особенно сильно сегодня достанется жителям восточной Украины. Здесь будут сильные дожди с мокрым снегом. Столбик термометра покажет от 1 мороза до 2 тепла. Ночью же похолодает, местами до 1 со знаком «минус».

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