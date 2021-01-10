Мир Трамп готовит мероприятие у стены с Мексикой, его суть держат в тайне - СМИ

2021-01-10 14:00 133

 

Действующий президент США Дональд Трамп 12 января, за восемь дней до конца своего срока, полетит в Техас, чтобы поучаствовать в мероприятии у стены между Мексикой и Штатами.

Об этом информирует телеканал KVEO со ссылкой на источники.

Ожидается, что Трамп на вертолете направится из техасского Харлингена в расположенный на границе город Мак-Аллен. Какое именно мероприятие будет проведено возле стены пока неизвестно.

По данным журналистов, путешествие главы государства уже начали подготавливать сотрудники спецслужб и правоохранительных органов США. Визит в Техас может стать первым публичным появлением Трампа после беспорядков в Капитолии.

Тем временем уже в понедельник, 11 января, члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в понедельник внесут на рассмотрение законодателям статью для объявления импичмента действующему главе государства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Причины и реакция президента США

2021-01-09 14:30 112

Байден рад, что не увидит Трампа на инаугурации

2021-01-09 10:00 84

Байден получит все аккаунты Трампа в Twitter, но все подписчики будут обнулены

2021-01-08 17:29 217

Трамп впервые заявил, что мирно передаст власть новому президенту Джо Байдену

2021-01-08 08:28 133

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп готовит мероприятие у стены с Мексикой, его суть держат в тайне - СМИ

2021-01-10 14:00 133

В США задержали "рогатого монстра", который штурмовал Капитолий

2021-01-10 12:00 91

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Причины и реакция президента США

2021-01-09 14:30 112

Байден рад, что не увидит Трампа на инаугурации

2021-01-09 10:00 84
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Трамп готовит мероприятие у стены с Мексикой, его суть держат в тайне - СМИ 2021-01-10 14:00 133
В США задержали "рогатого монстра", который штурмовал Капитолий 2021-01-10 12:00 91
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Причины и реакция президента США 2021-01-09 14:30 112
Байден рад, что не увидит Трампа на инаугурации 2021-01-09 10:00 84