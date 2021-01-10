Украина Две пенсии для украинцев: кому не светит стать участником реформы

2021-01-10 15:00 350

В Украине уже через несколько лет могут запустить накопительные пенсии. Каждого работающего обяжут часть зарплаты откладывать на специальном счете. Собранные деньги будут хранить и инвестировать фонды до тех пор, пока украинец не достигнет пенсионного возраста. После можно будет получить вторую выплату. Однако такое новшество коснется не всех, пишет Обозреватель.

Так, сейчас есть несколько проектов запуска накопительного уровня. Одни предлагают собирать взносы с тех, кто не достиг возраста 35 лет. Другие же хотят ввести накопительные пенсии для тех, кому еще не исполнилось 50 лет. Остальные украинцы (в том числе и действующие пенсионеры) будут получать те же выплаты, что и сейчас.

На государственные пенсии будут иметь право и те украинцы, которых коснется новая пенсионная реформа. Они будут иметь право на две выплаты: одну из государственного Пенсионного фонда, а вторую – из собственного накопительного счета.

Такая схема работает во многих западных странах. Однако в Украине есть высокие риски: слишком большая инфляция (накопления могут сгореть), мало инструментов для инвестиций (полноценно не работает фондовый рынок, есть риска банкротства и воровства средств).

Как рассказали экс-министр соцполитики Андрей Рева и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, при планируемом властями размере взноса в 4% зарплаты в лучшем случае вторая пенсия составит те же 4%. И это при условии, что накопительному фонду удастся приумножить собранные средства, чтобы погасить инфляцию и компенсировать расходы на администрирования.

Средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн. Предположим, что украинец постоянно получал среднюю зарплату и в течение 20 лет исправно выплачивал взносы на "вторую пенсию". В таком случае он сможет следующие 20 лет (с 60-ти до 80-ти) получать те же 400 грн.

Отметим, что номинальный размер второй пенсии будет меняться, но реальная стоимость будущей пенсии при взносе в 4% не будет превышать 4% от средней зарплаты. Единственный способ значительно увеличить размер "прибавки" – добиться значительного роста зарплат украинцев и вывести из из тени.

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